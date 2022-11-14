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Сегодня, 20:57

«Парма» проиграла третий матч подряд, уступив УНИКСу

Анна Горшкова
Корреспондент
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УНИКС обыграл «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 93:74.

Самым результативным игроком матча стал игрок пермской команды Брайон Аллен, набравший 25 очков. В составе казанского клуб 17 очков набрал Георгий Жбанов.

«Парма» проиграла третий матч подряд и занимает восьмое место в турнирной таблице. УНИКС находится на второй строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Парма» (Пермь) — 93:74 (17:15, 25:19, 30:20, 21:20)

БК Парма (Пермь)
БК УНИКС
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