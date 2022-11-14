ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 107:63.
Самым результативным игроком встречи в составе московской команды стал Каспер Уэйр, набравший 16 очков. В составе нижегородского клуба 14 очков на счету Максима Личутина.
ЦСКА выиграл десятый матч подряд и лидирует в турнирной таблице. «Нижний Новгород» занимает седьмое место.
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ЦСКА (Москва) — «Нижний Новгород» — 107:63 (31:16, 26:16, 27:8, 23:23)
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