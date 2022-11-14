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Сегодня, 21:33

ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

Анна Горшкова
Корреспондент
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ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 107:63.

Самым результативным игроком встречи в составе московской команды стал Каспер Уэйр, набравший 16 очков. В составе нижегородского клуба 14 очков на счету Максима Личутина.

ЦСКА выиграл десятый матч подряд и лидирует в турнирной таблице. «Нижний Новгород» занимает седьмое место.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Нижний Новгород» — 107:63 (31:16, 26:16, 27:8, 23:23)

БК Нижний Новгород
БК ЦСКА
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