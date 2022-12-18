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Сегодня, 17:56

УНИКС обыграл «Нижний Новгород» и одержал третью победу подряд

Анна Горшкова
Корреспондент
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УНИКС на своей площадке обыграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:71.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист казанской команды Винс Хантер — 17 очков. В составе нижегородского клуба 13 очков набрал Никола Ребич.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» находится на шестой строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Нижний Новгород» — 86:71 (23:14, 19:21, 22:18, 22:18)

18 декабря. Казань. «Баскет-Холл».

БК Нижний Новгород
БК УНИКС
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