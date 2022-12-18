Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

18 декабря, 18:42

Вергун — о поражении от МБА: «Соперник заслуженно довел игру до победы»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун прокомментировал поражение от МБА (61:76) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«У нас добавился еще один соперник в виде сезонных простудных заболеваний. Любому любителю баскетбола, который следит за Единой лигой ВТБ, очевидно, что если не иметь в ротации минимум 8 человек, которые могут эффективно и полезно играть для команды, то рассчитывать на положительный результат невозможно. Понятно, что результат неудовлетворительный, но ребята сражались, и местами были положительные моменты, которые ни в коем случае не хочется не замечать. Но для целостной качественной игры этого абсолютно недостаточно, к сожалению. Соперник со временем нашел возможность материализовывать свое преимущество, заслуженно довел игру до победы, с чем его поздравляю и желаю удачи в дальнейшем», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ тренера.

МБА занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, выиграв 12 матчей из 17. «Минск» находится на 12-й строчке.

БК МБА
БК Минск
0
Читайте также
Минута молчания для Мбаппе, прыжки в мусорный бак — Аргентина дико отпраздновала победу на ЧМ
Пирс Морган: «Вопросы о величайшем футболисте в истории сняты. Это Роналду»
Сильный пожар разгорелся на нефтегазовом объекте под Харьковом
Эксперты назвали топ-5 причин отказа в ипотеке
Сунак призвал лишить Россию способности пополнять запасы оружия
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УНИКС обыграл «Нижний Новгород» и одержал третью победу подряд

Карасев — о победе над «Минском»: «Была действительно хорошая борьба до последней секунды»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости