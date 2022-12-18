Вергун — о поражении от МБА: «Соперник заслуженно довел игру до победы»

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун прокомментировал поражение от МБА (61:76) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«У нас добавился еще один соперник в виде сезонных простудных заболеваний. Любому любителю баскетбола, который следит за Единой лигой ВТБ, очевидно, что если не иметь в ротации минимум 8 человек, которые могут эффективно и полезно играть для команды, то рассчитывать на положительный результат невозможно. Понятно, что результат неудовлетворительный, но ребята сражались, и местами были положительные моменты, которые ни в коем случае не хочется не замечать. Но для целостной качественной игры этого абсолютно недостаточно, к сожалению. Соперник со временем нашел возможность материализовывать свое преимущество, заслуженно довел игру до победы, с чем его поздравляю и желаю удачи в дальнейшем», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ тренера.

МБА занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, выиграв 12 матчей из 17. «Минск» находится на 12-й строчке.