МБА обыграл «Минск» в матче Единой лиги ВТБ

МБА на выезде обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 76:61.

Самым результативном игроком в составе победителей стал Андрей Лопатин, набравший 18 очков. У проигравших 12 очков на счету Суприм Ханна.

МБА занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, выиграв 12 матчей из 17. «Минск» находится на 12-й строчке.

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«Минск» (Минск) — МБА (Москва) — 61:76 (21:19, 15:23, 10:17, 15:17)