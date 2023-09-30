Действующий чемпион Единой лиги ВТБ УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче сезона
УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в первом матче сезона-2023/24 регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 91:73.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник казанского клуба Ненад Димитриевич, набравший 22 очка. В составе краснодарской клуба больше всего очков набрал Окаро Уайт — 18.
УНИКС является действующим чемпионом России.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 91:73 (21:11, 21:14, 28:26, 21:22)
30 сентября. Казань. «Баскет-Холл».
Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
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