Действующий чемпион Единой лиги ВТБ УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче сезона

УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в первом матче сезона-2023/24 регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 91:73.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник казанского клуба Ненад Димитриевич, набравший 22 очка. В составе краснодарской клуба больше всего очков набрал Окаро Уайт — 18.

УНИКС является действующим чемпионом России.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 91:73 (21:11, 21:14, 28:26, 21:22)

30 сентября. Казань. «Баскет-Холл».