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Сегодня, 17:06

ЦСКА победил МБА на старте сезона-2023/24 Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
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ЦСКА дома обыграл МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 76:72.

Самым результативным игроком встречи стал защитник МБА Даниил Касаткин, набравший 22 очка. У армейцев 18 очков набрал Тони Джекири.

ЦСКА следующий матч проведет 3 октября против «Енисея», а МБА 5 октября сыграет с «Автодором».

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — МБА (Москва) — 76:72 (23:16, 22:17, 17:19, 14:20)

30 сентября. Москва. «Мегаспорт».

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
Баскетбол
БК МБА
БК ЦСКА
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