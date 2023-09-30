ЦСКА победил МБА на старте сезона-2023/24 Единой лиги ВТБ
ЦСКА дома обыграл МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 76:72.
Самым результативным игроком встречи стал защитник МБА Даниил Касаткин, набравший 22 очка. У армейцев 18 очков набрал Тони Джекири.
ЦСКА следующий матч проведет 3 октября против «Енисея», а МБА 5 октября сыграет с «Автодором».
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ЦСКА (Москва) — МБА (Москва) — 76:72 (23:16, 22:17, 17:19, 14:20)
30 сентября. Москва. «Мегаспорт».
Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
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