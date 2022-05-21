«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС и сравнял счет в серии за третье место в Единой лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС во втором матче серии за третье место в Единой лиге ВТБ — 94:81.

Самым результативным игроком встречи стал защитник команды из Краснодара Эрик Макколлум, набравший 32 очка.

«Локомотив-Кубань» сравнял счет в серии с УНИКСом до трех побед — 1-1. Третий матч пройдет 24 мая в Краснодаре, начало — в 20.00 (мск).

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Матч за 3-е место

УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 81:94 (26:19, 22:24, 17:23, 16:28)

У: Хезонья (21), Браун (17), Шакич (9)

Л: Макколлум (32), Мотли (21 + 13 подборов), Барфорд (16)

Счет в серии: 1-1

21 мая. Казань. «Баскет-Холл».