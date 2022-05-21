Перасович объяснил, почему УНИКС проиграл «Локомотиву-Кубань»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги второго матча серии за третье место Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (81:94).

«В первую очередь, поздравляю «Локомотив-Кубань». Сегодня они играли лучше и заслуженно победили. Мы очень плохо провели вторую половину встречи. Мы испытывали проблемы в нападении — не могли попасть, после чего переставали защищаться, что и предопределило результат. Нам не удалось сдержать Макколлума, который с высоким процентом забивал легкие мячи. Кроме того, вторую игру мы испытываем трудности с подбором на своем щите. Возможно, это связано с тем, что Мосли рано набрал фолы, но это не может служить оправданием», — цитирует Перасовича пресс-служба Лиги.

На данным момент счет в серии 1-1. Третий матч состоится 24 мая в Краснодаре.