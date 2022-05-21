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Сегодня, 01:54

Корстин: «У «Зенита» не пошла игра с самого начала»

Корстин прокомментировала победу ЦСКА над «Зенитом»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ, призер Олимпийских игр Илона Корстин прокомментировала победу ЦСКА над «Зенитом» (83:59) в первом матче финальной серии.

«У «Зенита» не пошла игра с самого начала. Лидеры команды не показали своего лучшего баскетбола, которого от них все ждали. Насколько ярко и эффективно Микки Джордан, Билли Бэрон и Алекс Пойтресс играли с казанским УНИКСом, что удивительно, как слабо они выглядели сегодня. Возможно, лидеры «Зенита» не смогли восстановить силы после напряженного полуфинала. У команды в целом был и процент попаданий хуже, много потерь, по всем статистическим показателям петербуржцы были слабее. Но финальная серия только начинается, впервые она пройдет до четырех побед. ЦСКА хорошо начал, но вся борьба еще впереди», — цитирует ТАСС Корстин.

Второй матч в серии до четырех побед пройдет в Москве 22 мая.

Источник: https://tass.ru/sport/14690151
БК Зенит
БК ЦСКА
Илона Корстин
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