Центровой Нельсон перешел в «Уралмаш»

Новый клуб Единой лиги ВТБ «Уралмаш» объявил о подписании контракта с американским центровым Тайреллом Нельсоном.

Соглашение с 28-летним баскетболистом рассчитано на один сезон.

«Желаем успехов и ждем отличный сезон! You're welcome!» — говорится в сообщении клуба.

Нельсон начал профессиональную карьеру в 2017-м году. В сезоне-2022/23 он выступал в хорватском «Сплите», набирая в Адриатической лиге в среднем 14,1 очка, делая 4,9 подбора и 1,9 передачи.