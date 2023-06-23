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Сегодня, 20:29

Центровой Нельсон перешел в «Уралмаш»

Мария Гусева
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Новый клуб Единой лиги ВТБ «Уралмаш» объявил о подписании контракта с американским центровым Тайреллом Нельсоном.

Соглашение с 28-летним баскетболистом рассчитано на один сезон.

«Желаем успехов и ждем отличный сезон! You're welcome!» — говорится в сообщении клуба.

Нельсон начал профессиональную карьеру в 2017-м году. В сезоне-2022/23 он выступал в хорватском «Сплите», набирая в Адриатической лиге в среднем 14,1 очка, делая 4,9 подбора и 1,9 передачи.

Источник: https://t.me/bc_uralmash/1891
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