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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Тони Карр покинул «Парму»

12:50
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Защитник Тони Карр покинул «Парму». Стороны договорились о расторжении контракта, сообщает официальный сайт клуба.

Карр стал игроком «Пармы» в августе 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 2 матча в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 1,5 очка.

Единая лига ВТБ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Дополнительная информация

http://parmabasket.ru/news/5/68529/

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