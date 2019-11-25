Защитник Тони Карр покинул «Парму». Стороны договорились о расторжении контракта, сообщает официальный сайт клуба.

Карр стал игроком «Пармы» в августе 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 2 матча в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 1,5 очка.

БК «ПАРМА» и американский защитник @Tone10Carr подписали документ о расторжении контракта по соглашению сторон.



Мы желаем Тони крепкого здоровья и удачи! ?? pic.twitter.com/uDz1U92VPM — Basketball club «PARMA» (@parmabasket) November 25, 2019

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