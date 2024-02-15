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Сегодня, 19:15

Стали известны стартовые пятерки на Матч звезд Единой лиги ВТБ

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Главные тренеры на Матче звезд Единой лиги ВТБ Эмиль Райкович и Хавьер Паскуаль определились со стартовыми пятерками.

Команда Эмила Райковича:

Каспер Уэйр (ЦСКА)
Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей»)
Девон Акун-Перселл («Локо-Кубань»)
Андрей Воронцевич («Нижний Новгород»)
Винс Хантер («Зенит»)

Команда Хавьера Паскуаля:

Айзея Риз («Парма»)
Джеремайя Мартин («Енисей»)
Антон Астапкович (ЦСКА)
Джален Рейнольдс («УНИКС»)
Октавиус Эллис («Уралмаш»)

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 18 февраля на «ВТБ Арене» в Москве, начало — 17:00 (мск).

Баскетбол
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