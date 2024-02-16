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Сегодня, 18:02

Игрок ЦСКА Уэйр не примет участие в Матче звезд Единой лиги ВТБ

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Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр не сыграет на Матче звезд Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба лиги.

Баскетболист не сможет участвовать из-за полученной травмы. Кто заменит игрока армейского клуба, пока неизвестно.

В нынешнем сезоне 33-летний американец провел 29 матчей, в которых в среднем набирает 16,1 очка, совершает 1,7подбора и отдает 4,1 передачи.

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 18 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — 17.00 (мск).

БК ЦСКА
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