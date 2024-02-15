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Сегодня, 12:27

Бастрыкин заинтересовался деталями дела избитого Алексея Шведа

Виктория Кравченко
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин недоволен тем, что только один фигурант дела об избиении баскетболиста Алексея Шведа привлечен к ответственности.

«В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что после избиения Шведа в центре Москвы «было возбуждено уголовное дело и задержаны трое молодых людей — однако отмечается, что к ответственности привлечен только один фигурант», — цитирует Быстрыкина Telegram-канал СК РФ.

Юсуф Мирашуров обвиняется по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы. На первом слушании ему была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 июля 2024 года.
Алексей Швед
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