Бастрыкин заинтересовался деталями дела избитого Алексея Шведа

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин недоволен тем, что только один фигурант дела об избиении баскетболиста Алексея Шведа привлечен к ответственности.

«В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что после избиения Шведа в центре Москвы «было возбуждено уголовное дело и задержаны трое молодых людей — однако отмечается, что к ответственности привлечен только один фигурант», — цитирует Быстрыкина Telegram-канал СК РФ.