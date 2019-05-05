Защитник "Химок" Алексей Швед второй год подряд становится обладателем приза "Самый результативный игрок сезона", информирует официальный сайт Единой лиги ВТБ. В завершившемся регулярном чемпионате 30-летний россиянин набирал в среднем 22,8 очка.

Награждение состоялось сегодня в Химках перед первым матчем 1/4 финала плей-офф между "Химками" и "Астаной" – приз игроку вручили генеральный директор лиги Илона Корстин.

Вторым в списке самых результативных игроков лиги стал Арнетт Моултри из "Калева" (18,5 очка), третьим – Трэ Голден из "Автодора" (18,5 очка).