«Шесть месяцев без баскетбола мог представить только в страшном сне»

Центровой «Химок» Девин Букер в интервью «Известиям» оценил готовность команды к новому сезону.

— Как чувствуете себя после товарищеских игр?

— Мы все очень долго не играли из-за пандемии. Шесть месяцев без баскетбола — такое я мог представить только в страшном сне. На тренировках, в товарищеских матчах чувствуется, что ребята очень соскучились по игре. Поэтому очень ждем, когда уже начнутся официальные матчи.

— То есть вы готовы к первому официальному матчу сезона?

— Да, конечно. Понятно, что мы еще не до конца сыгрались, все-таки с новичками провели всего несколько тренировок, но буквально два-три официальных матча — и будем в полном порядке. Думаю, что команда серьезно усилилась. Поэтому продолжим ставить перед собой амбициозные цели как в Евролиге, так и в Единой лиге. По именам у нас одна из сильнейших команд на континенте, теперь это надо доказать на площадке. (Тимур Ганеев)