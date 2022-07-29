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Сегодня, 13:43

Сергей Вознюк вошел в тренерский штаб Василия Карасева в МБА

Анна Горшкова
Корреспондент
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МБА представила тренерский штаб команды, которой в новом сезоне предстоит дебютировать в Единой лиге ВТБ.

Главному тренеру Василию Карасеву в работе с командой будут помогать тренеры Александр Афанасьев и Сергей Вознюк. Вознюк с лета 2019 года работал в «Зените», но на этой неделе покинул штаб команды по истечении срока контракта.

В тренерском штабе остался тренер по ОФП Денис Лутиков и к нему присоединился тренер по индивидуальной работе Василий Прокофьев, который работал в командах Лиги Развития НБА, NCAA, юниорских сборных России, Китайской Баскетбольной Ассоциации.

Также в штаб вошел тренер-скаут Евгений Сорокин. Ранее он работал помощником главного тренера нескольких клубов мужской Суперлиги, а также главным тренером «Челбаскета».

Источник: http://mbabasket.pro/news/мужчины/16143
Василий Карасев
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