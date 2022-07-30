«Зенит» заключил контракт с американским центровым

Американский центровой Ричард Соломон пополнил состав нашей «Зенита». Российский клуб подписал с 30-летним игроком контракт на один сезон, сообщает сайт команды.

«Ричард — наш новичок. «Зениту» подходит его стиль игры, и мы верим, что он сможет быстро адаптироваться к новой команде и стать ее неотъемлемой частью», — заявил тренер питерцев Хави Паскуаль.

Американец провел прошлый сезон за «Бахчешехир», набирая 11,0 очка и 5,5 подбора в среднем за матч в чемпионате Турции. В составе турецкого клуба Ричард стал победителем Кубка ФИБА-Европа.

Ранее бигмен играл в Японии и Франции, а также в G-лиге НБА за «Оклахому».