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Сегодня, 17:02

Сергей Торопов подписал контракт с «Зенитом» на два года

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард национальной сборной России Сергей Торопов подписал контракт с «Зенитом». Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.

Предыдущие четыре сезона Сергей отыграл в «Нижнем Новгороде», делая при этом «командировку» в «Спартак-Приморье».

В ноябре 2021 года Торопов был включен в расширенный состав сборной России для участия в подготовке к матчам квалификации Кубка мира-2023 со сборными Италии и Исландии и принял участие в обеих встречах, которые спустя очень долгое время прошли в Санкт-Петербурге.

В феврале 2021 года Сергей был вызван на сбор национальной команды для подготовки к двум матчам квалификации Кубка мира-2023 со сборной Нидерландов. Также в этом сезоне Торопов получил свое первое приглашение на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/6214
БК Зенит
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