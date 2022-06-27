Сергей Торопов подписал контракт с «Зенитом» на два года

Форвард национальной сборной России Сергей Торопов подписал контракт с «Зенитом». Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.

Предыдущие четыре сезона Сергей отыграл в «Нижнем Новгороде», делая при этом «командировку» в «Спартак-Приморье».

В ноябре 2021 года Торопов был включен в расширенный состав сборной России для участия в подготовке к матчам квалификации Кубка мира-2023 со сборными Италии и Исландии и принял участие в обеих встречах, которые спустя очень долгое время прошли в Санкт-Петербурге.

В феврале 2021 года Сергей был вызван на сбор национальной команды для подготовки к двум матчам квалификации Кубка мира-2023 со сборной Нидерландов. Также в этом сезоне Торопов получил свое первое приглашение на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ.