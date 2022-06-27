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Сегодня, 16:14

Форвард Станислав Ильницкий продолжит карьеру в УНИКСе

Иван Шитик
Корреспондент
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УНИКС подписал контракт с форвардом сборной России Станиславом Ильницким. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один сезон, сообщает сайт казанцев.

На протяжении последних пяти сезонов новичок УНИКСа защищал цвета «Локомотива-Кубань». В Единой лиге ВТБ-2021/22 баскетболист принял участие в 29 матчах, в которых его средняя статистика составила 6,4 очка, 4,6 подбора, 1,1 передачи за 23 минуты на площадке.
В 12 играх Еврокубка Ильницкий набирал в среднем по 6,5 очка и 3,5 подбора за 19 минут игрового времени.

В 2021 и 2022 годах Ильницкий принимал участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ в составе команды «Звезды России».

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=stanislav-ilnitskiy--v-unikse-
БК УНИКС
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