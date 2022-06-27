Форвард Станислав Ильницкий продолжит карьеру в УНИКСе

УНИКС подписал контракт с форвардом сборной России Станиславом Ильницким. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один сезон, сообщает сайт казанцев.

На протяжении последних пяти сезонов новичок УНИКСа защищал цвета «Локомотива-Кубань». В Единой лиге ВТБ-2021/22 баскетболист принял участие в 29 матчах, в которых его средняя статистика составила 6,4 очка, 4,6 подбора, 1,1 передачи за 23 минуты на площадке.

В 12 играх Еврокубка Ильницкий набирал в среднем по 6,5 очка и 3,5 подбора за 19 минут игрового времени.

В 2021 и 2022 годах Ильницкий принимал участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ в составе команды «Звезды России».