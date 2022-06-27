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Сегодня, 17:06

Торопов о переходе в «Зенит»: «Очень рад оказаться в таком большом клубе»

Форвард Сергей Торопов прокомментировал переход в «Зенит»
Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард национальной сборной России Сергей Торопов прокомментировал переход в «Зенит».

«Очень рад оказаться в таком большом клубе как «Зенит»! Это большой вызов для меня как игрока. Очень благодарен руководству и тренеру Хавьеру Паскуалю за шанс быть частью команды — чемпиона Единой лиги. Надеюсь, что сезон будет интересным, и нам получится достичь того результата, который ждут от нас руководство и болельщики!» — цитирует игрока сайт питерцев.

32-летний Торопов заключил контракт с «Зенитом» на два года.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/6214
БК Зенит
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