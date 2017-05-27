Сергей Моня: "У меня бывают претензии, ко мне бывают претензии, не стоит акцентировать на этом внимание"

Капитан "Химок" Сергей Моня прозвал не обращать внимания на ситуацию, произошедшую между ним и Алексеем Шведом в концовке матча 1/2 финала Единой лиги ВТБ против "Зенита" (89:92). На последней минуте игры Швед получил пятый фол, потеряв мяч из-за недопонимания с Моней.

- В том эпизоде у нас какой-то комбинации не было, а эмоции всегда возникают в игре, это нормальная часть баскетбола, - цитирует "Р-Спорт" Моню. - У меня бывают претензии к партнерам, ко мне бывают претензии, поэтому не стоит на этом акцентировать внимание. Но в концовке у нас действительно были слишком авантюрные атаки.

Да, можно сказать, что два матча серии прошли по одному сценарию. Сегодня почти всю игру вели, обидно проиграли. После игры рано какие-то выводы делать, надо готовиться к следующим матчам. После первого проигрыша сделали разбор, убрали свои слабые стороны, нашли слабые стороны "Зенита". Хорошо защищались в первой половине матча, затратили, наверное, много сил и энергии и не хватило подойти к концовке со свежей головой.