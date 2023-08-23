Саврасенко прокомментировал интерес «Црвены Звезды» к Шведу

Бывший игрок греческого «Олимпиакоса» и ЦСКА Алексей Саврасенко прокомментировал интерес белградской «Црвены Звезды» к 34-летнему российскому баскетболисту Алексею Шведу.

«ЦСКА не продлил контракт с Алексеем Шведом, и он ищет себе новый клуб. «Црвена Звезда» — отличный вариант для продолжения карьеры. Они играют в Евролиге. Он будет на виду у других клубов, у скаутов. Я считаю, что это хорошее предложение — играть в такой команде. Советов не хочу давать. Алексей — такой игрок, что не нуждается в них. Он и его агенты примут правильное решение. Им же еще и из Китая интересуются. Где бы Алексей ни оказался, он ярко себя проявит, и хочу ему пожелать только успехов, хорошего сезона и, главное, без травм», — приводит слова Саврасенко Legalbet.

Швед выступал за ЦСКА в 2005-2012 и 2021-2023 годах. В составе армейцев россиянин стал четырехкратным чемпионом России и выиграл Евролигу в сезоне-2007/08.