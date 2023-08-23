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Сегодня, 13:19

Саврасенко прокомментировал интерес «Црвены Звезды» к Шведу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок греческого «Олимпиакоса» и ЦСКА Алексей Саврасенко прокомментировал интерес белградской «Црвены Звезды» к 34-летнему российскому баскетболисту Алексею Шведу.

«ЦСКА не продлил контракт с Алексеем Шведом, и он ищет себе новый клуб. «Црвена Звезда» — отличный вариант для продолжения карьеры. Они играют в Евролиге. Он будет на виду у других клубов, у скаутов. Я считаю, что это хорошее предложение — играть в такой команде. Советов не хочу давать. Алексей — такой игрок, что не нуждается в них. Он и его агенты примут правильное решение. Им же еще и из Китая интересуются. Где бы Алексей ни оказался, он ярко себя проявит, и хочу ему пожелать только успехов, хорошего сезона и, главное, без травм», — приводит слова Саврасенко Legalbet.

Швед выступал за ЦСКА в 2005-2012 и 2021-2023 годах. В составе армейцев россиянин стал четырехкратным чемпионом России и выиграл Евролигу в сезоне-2007/08.

Источник: https://legalbet.ru/news/savrasenko-ob-interese-tcrveni-zvezdi-k-shvedu-gde-bi/
баскетбол
БК Црвена Звезда
БК ЦСКА
Алексей Саврасенко
Алексей Швед
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