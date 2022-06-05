Андрей Кириленко считает, что «Зенит» заслужил чемпионство

Президент Российской федерации баскетбол Андрей Кириленко поделился мнением о финальной серии Единой лиги ВТБ. «Зенит» обыграл ЦСКА в решающем седьмом матче в Москве (81:75, 4:3 — в серии).

«Великолепные эмоции, — отметил «СЭ» Кириленко. — Равные две команды, которые здорово выступали и в Евролиге. Не мудрено, что они встретились в финале и довели дело до решающего седьмого матча. Если честно, то я впечатлен характером «Зенита». Выиграть серию у ЦСКА уступая 1:3 — это очень сложно. Причем они выиграли два матча в Москве. Сделали это абсолютно по игре. Так что заслужили титул на 100%».

MVP плей-офф Единой лиги был признан центровой «Зенита» Джордан Мики.