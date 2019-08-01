Рон Бэйкер стал игроком ЦСКА

Защитник Рон Бэйкер перешел в ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на один год.

26-летний американец провел все три года профессиональной карьеры в НБА. В прошлом сезоне он провел четыре матча за "Вашингтон". Также он выступал за "Нью-Йорк" (92 матча). Средние показатели в НБА - 3,1 очка, 1,4 подбора и 1,8 передачи за 14,5 минут.

Также выступал за университета "Вичита Стэйт". При его участии команда трижды выигрывала конференцию, дважды попадала в число 16 сильнейших команд NCAA, а в 2013 году пробилась в "Финал четырех". В 2015 году он вошел в символические сборные студенческой лиги по двум версиям и принял участие в Панамериканских играх в составе сборной США, завоевав бронзовую медаль.

Отметим, что Бэйкер - представитель коренного народа Америки - племени Потавотами из штата Оклахома.