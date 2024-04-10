Эртель — о победе над «Локо»: «Мы играли неплохо, но сдержать Барфорда не получилось»

Разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» (91:86).

Баскетболист отметил, что его команде удается справляться с трудностями без ключевого центрового Бояна Дублевича, получившего серьезное повреждение.

«Понимали, что это важный матч для нас, потому что мы по-прежнему боремся за второе место, — заявил «СЭ» Эртель. — Начало для нас было очень хорошим, но мы знали, что «Локо» дома играет очень мощно и они постараются вернуться. Мы помогли им в этом, совершив много потерь. Позволили Барфорду набрать больше 20 очков. Его сдержать не получилось, и это урок на будущее. Но в целом мы играли прилично, в концовке попали свои штрафные, не теряли мяч в нужные моменты. Это хорошая победа для нас».

В составе «Зенита» французский разыгрывающий в том числе выделил российского центрового Артема Клименко.

«У нас нет какого-то одного лидера, особенно на втором этапе регулярки, — продолжил Эртель. — Иногда им становится Курич, иногда Фрейзер, иногда я или Хантер. С «Локо» все ребята сыграли хорошо, даже те, кто не набрал очков, — они помогали нам в обороне. Например, Дублевич травмирован, но Клименко сегодня сыграл отлично и в защите, и в нападении».

Клименко набрал 4 очка, 2 подбора и 2 передачи. На счету Эртеля 16 очков и 6 передач.