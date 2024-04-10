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Сегодня, 19:15

«Парма» обыграла «Енисей». Команды в сумме набрали 200 очков

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«Парма» дома переиграла «Енисей» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 106:94.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Би Джей Джонсон, набравший 24 очка.

«Парма» с 20 победами занимает пятое место в группе А. «Енисей» идет шестым, одержав 18 побед.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Парма-Пари» (Пермь) — «Енисей» (Красноярск) — 106:94 (33:16, 21:22, 27:27, 25:29)

10 апреля. Пермь. «УДС Молот»

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2023-2024/
Баскетбол
БК Енисей
БК Парма (Пермь)
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