«Парма» обыграла «Енисей». Команды в сумме набрали 200 очков
«Парма» дома переиграла «Енисей» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 106:94.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Би Джей Джонсон, набравший 24 очка.
«Парма» с 20 победами занимает пятое место в группе А. «Енисей» идет шестым, одержав 18 побед.
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа А
«Парма-Пари» (Пермь) — «Енисей» (Красноярск) — 106:94 (33:16, 21:22, 27:27, 25:29)
10 апреля. Пермь. «УДС Молот»
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