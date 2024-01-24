ЦСКА набрал 5 очков за 2 секунды и победил «Пари НН»

ЦСКА в дополнительное время победил «Пари НН» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 104:96.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий армейцев Каспер Уэйр, набравший 30 очка. У гостей Кейси Шеперд набрал 22 очка.

В концовке четвертой четверти ЦСКА отыграл 5 очков за 6 секунд.

ЦСКА с 21 победой в 24 матчах продолжает лидировать чемпионате Единой лиги ВТБ. «Пари НН» одержал 6 побед в 24 матчах и занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 101:96 ОТ (28:26, 17:23, 21:20, 23:23, 12:4)

24 января. Москва. «Мегаспорт».