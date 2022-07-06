Президент УНИКСа рассказал, что О Джей Мэйо покидает команду

Президент УНИКСа Евгений Богачев отметил, что клуб принял решение расстаться с 3-м номером драфта НБА О Джей Мэйо (34 года, 196 см). Американский защитник провел прошедший сезон в казанском клубе, в среднем набирая 7,7 очка и 2,3 подбора в Единой лиге ВТБ.

«Мэйо не остается в УНИКСе, его контракт подошел к концу, — отметил «СЭ» Евгений Богачев. — Он хорошо проявил себя. Можно сказать, что оправдал наше доверие. А его победный бросок в третьем овертайме матча с ЦСКА войдет в историю нашего клуба и Единой лиги. Жаль, что сыграть в полную силу в плей-офф ему помешали травмы».

В своей карьере Мэйо провел в НБА 547 матчей, выступая за «Мемфис», «Даллас» и «Милуоки». Его статистика за карьеру — 13,8 очка, 3,1 подбора, 2,9 передачи и 1 перехват в среднем за матч, при реализации с игры 42,9 процента и трехочковых 37,3 процента.

В 2016 году американец был дисквалифицирован на два года за нарушение антинаркотической программы НБА и с тех пор не играл в лиге. В прошлые сезоны защитник выступал в чемпионатах Пуэрто-Рико, Тайваня и Китая.