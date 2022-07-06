Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 11:11

Евгений Богачев заявил, что Хезонья скорее всего покинет УНИКС

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент УНИКСа Евгений Богачев отметил, что клубу будет очень тяжело удержать MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-2021/22 Марио Хезонью. Средние показатели хорватского форварда составили 18,5 очка, 7,5 подбора и 3,3 передачи.

«Вокруг Марио ходит много слухов, — отметил Евгений Богачев. — То его берет «Реал», то кто-то еще. Но пока Хезонья официально не покинул УНИКС. У нас есть право на пролонгацию контракта на сезон-2022/23. Вопрос еще не решен, но удержать его без Евролиги будет очень сложно. Скорее всего, он покинет команду. Рассматриваем других иностранцев».

Отметим, что в новом сезоне Единой лиги в заявке клуба может быть максимум шесть иностранцев. До этого можно было заявить восемь легионеров.

Ранее сообщалось, что Хезонья согласовал контракт с «Реалом».

БК УНИКС
Евгений Богачев
0
Читайте также
Скандал с Шараповой и праздником на Уимблдоне: «культура отмены» или «так получилось»?
Легенда! Как сын миллиардера Ротенберга стал чемпионом всего в футболе, хотя провел на поле 725 минут
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент УНИКСа рассказал, что О Джей Мэйо покидает команду
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости