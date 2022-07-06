Евгений Богачев заявил, что Хезонья скорее всего покинет УНИКС

Президент УНИКСа Евгений Богачев отметил, что клубу будет очень тяжело удержать MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-2021/22 Марио Хезонью. Средние показатели хорватского форварда составили 18,5 очка, 7,5 подбора и 3,3 передачи.

«Вокруг Марио ходит много слухов, — отметил Евгений Богачев. — То его берет «Реал», то кто-то еще. Но пока Хезонья официально не покинул УНИКС. У нас есть право на пролонгацию контракта на сезон-2022/23. Вопрос еще не решен, но удержать его без Евролиги будет очень сложно. Скорее всего, он покинет команду. Рассматриваем других иностранцев».

Отметим, что в новом сезоне Единой лиги в заявке клуба может быть максимум шесть иностранцев. До этого можно было заявить восемь легионеров.

Ранее сообщалось, что Хезонья согласовал контракт с «Реалом».