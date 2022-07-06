Джоэл Боломбой перешел в «Олимпиакос», несмотря на действующий контракт с ЦСКА

Форвард ЦСКА Джоэл Боломбой подписал контракт с «Олимпиакосом», сообщает официальный сайт греческого клуба.

28-летний форвард заключил соглашение с новой командой на 1 год.

Боломбой выступал за ЦСКА с 2018 года. Баскетболист покинул расположение московского клуба в конце февраля нынешнего года, позднее он отказался возвращаться в команду, несмотря на действующий контракт.

В 2018 году Боломбой получил российское гражданство, в декабре того же года он дебютировал за сборную России в игре отборочного турнира ЧМ-2019 против Чехии.

В составе ЦСКА Боломбой выигрывал Евролигу, а также дважды становился победителем Единой лиги ВТБ.