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Сегодня, 10:31

Джоэл Боломбой перешел в «Олимпиакос», несмотря на действующий контракт с ЦСКА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Джоэл Боломбой.
Фото БК «Олимпиакос»

Форвард ЦСКА Джоэл Боломбой подписал контракт с «Олимпиакосом», сообщает официальный сайт греческого клуба.

28-летний форвард заключил соглашение с новой командой на 1 год.

Боломбой выступал за ЦСКА с 2018 года. Баскетболист покинул расположение московского клуба в конце февраля нынешнего года, позднее он отказался возвращаться в команду, несмотря на действующий контракт.

В 2018 году Боломбой получил российское гражданство, в декабре того же года он дебютировал за сборную России в игре отборочного турнира ЧМ-2019 против Чехии.

В составе ЦСКА Боломбой выигрывал Евролигу, а также дважды становился победителем Единой лиги ВТБ.

Источник: https://www.olympiacosbc.gr/el/news-el/announcements-el/9045-epiase-limani-o-bolompoi.html
БК Олимпиакос (Пирей)
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