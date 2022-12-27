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Президент Единой лиги ВТБ прокомментировал завершение истории с осужденной в России американкой Грайнер

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал завершении истории с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер.

Грайнер 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла. 8 декабря стало известно, что обмен Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута произвели в аэропорту Абу-Даби. Он отбывал наказание в США с 2011 года.

«Я бы никак не комментировал эту историю. Кроме того, что для нас это разрешилось, и поэтому некое напряжение для наших клубов спало с точки зрения приглашения высокого уровня игроков. Это отражалось — пропаганда, которая там идет, не дает нам больших шансов получить хороших, качественных игроков, а слабеньких не очень хочется», — приводит слова Кущенко Sport24.

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии выдан США. Бут признан виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической, и приговорен к 25 годам лишения свободы.

Источник: https://sport24.ru/news/basketball/2022-12-27-prezident-yedinoy-ligi-vtb-prokommentiroval-zaversheniye-istorii-s-osuzhdennoy-v-rossii-amerikankoy-grayner
Бриттни Грайнер
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