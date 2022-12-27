Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о возможном переходе российского спорта в Азию.

«Считаю, что мы все-таки европейская лига, много лет заслуживали на этом поприще серьезный авторитет. Надо смотреть, какие будут соперники. Наверное, конкурентная история — это китайские клубы, в Иране есть баскетбол. Возрождается проект в Дубае. Мы за этим просто следим, но вряд ли можно сказать, что для нашей лиги — это будет эффективно. Тут ручной режим — что будет следующим летом, отсюда и будем отталкиваться», — приводит слова Кущенко Sport24.

Ранее Кущенко заявлял, что Единая лига ВТБ готова принять сербские и турецкие клубы