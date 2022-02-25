Польский клуб «Зелена Гура» объявил о выходе из Единой лиги ВТБ

Польский баскетбольный клуб «Зелена Гура» объявил о выходе из Единой лиги ВТБ.

«Мы хотим поблагодарить Единую лигу ВТБ за эти три года спортивных соревнований на высшем уровне. Сейчас, однако, есть вещи, которые важнее, чем баскетбол. Мы завершаем наше участие в розыгрыше турнира», — приводит ТАСС текст заявления команды.

«Зелена Гура» выступала в Единой лиге ВТБ с сезона-2018/19. В нынешнем сезоне команда провела 13 матчей в первенстве, одержав 2 победы и потерпев 11 поражений.

Вчера, 24 февраля, стало известно, что эстонский «Калев» также вышел из Единой лиги ВТБ.