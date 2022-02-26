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Сегодня, 11:30

Гендиректор «Химок» раскритиковал санкции против российских клубов

Тимур Ганеев
Корреспондент

Генеральный директор БК «Химки» Павел Астахов высказался о переносе домашних матчей российских клубов в Евролиге и Еврокубке на нейтральную территорию.

«То что мы сейчас наблюдаем в мире баскетбола — это санкции не только против российских клубов Евролиги, Еврокубка, Лиги Чемпионов ФИБА... Это санкции против всего российского баскетбола. Но спорт, и баскетбол в частности, всегда должен быть вне политики! Невозможно, прикрываясь «ценностями», смешивать баскетбол и политику. Есть такое выражение в баскетболе — «мяч не врет». Произойдет эффект бумеранга. Те, кто сейчас не хочет играть с российскими клубами, даже на нейтральной территории, будут играть с ними на своих великолепных аренах, но в этом случае, российские клубы будут чувствовать себя дома», — отметил «СЭ» Павел Астахов.

Вероятно, что ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив-Кубань» проведут свои домашние матч в Белграде. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

БК Химки
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