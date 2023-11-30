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Паскуаль: «Нужно было заканчивать игру раньше, не доводя до такой напряженной концовки»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Уралмашем» (61:59) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Прежде всего, хочу пожелать «Уралмашу» удачи в дальнейшем. Мы очень хорошо начали матч, но во второй четверти сдали обороты, и «Уралмаш» нас догнал.

Очень нервозная была концовка, в которой нам удалось выиграть. Но думаю, что нам надо было заканчивать эту игру еще раньше, не доводя до такой напряженной концовки», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

После этого матча «Зенит» с 10 победами занимает третье место в турнирной таблице, «Уралмаш» с 7 победами — на восьмой строчке.

БК Зенит
БК Уралмаш
Хавьер Паскуаль
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