«Зенит» на выезде обыграл «Уралмаш»
«Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл «Уралмаш» со счетом 61:59.
Самым результативным на паркете стал защитник петербуржцев Кайл Курич, набравший 15 очков. У екатеринбуржцев форвард Тайрелл Нельсон набрал 14 очков.
После этого матча «Зенит» с 10 победами занимает третье место в турнирной таблице, «Уралмаш» с 7 победами — на восьмой строчке.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 59:61 (11:16, 22:13, 7:14, 19:18)
30 ноября. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».
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