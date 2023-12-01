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Сегодня, 21:01

«Пари НН» обыграл «Минск»

Руслан Минаев
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«Пари НН» дома обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:79.

Самым результативным игроком встречи стал игрок гостей Джарред Огунгбеми-Джексон — 26 очков.

«Нижний Новгород» прервал серию из 9 поражений. Команда одержала 4-ю победу в 13 матчах этого сезона.

«Минск» потерпел 13-е поражение в 13 матчах сезона. Белорусский клуб замыкает турнирную таблицу чемпионата.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — МИНСК (Минск) — 90:79 (25:24, 19:18, 19:21, 27:16)

Н: Стебков (19), Апич (18), Ганькевич, Новакович (по 12)

М: Огунгбеми-Джексон (26), Мотовилов (12)

1 декабря. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».

БК Минск
БК Нижний Новгород
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