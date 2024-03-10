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Курбанов: «Командой поддерживаем хоккеистов ЦСКА, иногда ходим на домашние матчи»

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Нападающий баскетбольного ЦСКА Никита Курбанов рассказал, что вместе с одноклубниками посещает футбольные и хоккейные матчи с участием армейцев.

«Мы с командой по возможности поддерживаем хоккеистов ЦСКА, иногда ходим на домашние матчи. Конечно, это не всегда удается из-за игр и тренировок, не всегда удобно добираться из-за того, что наши арены находятся в разных районах Москвы.

В прошлом году активно поддерживали товарищей-армейцев в серии плей-офф со СКА, поэтому у нас, конечно, есть такая история, что ходим на матчи хоккейного, футбольного ЦСКА, болеем за ребят», — цитирует Курбанова Legalbet.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В активе команды Эмиля Райковича 22 победы и 7 поражений.

Источник: Legalbet
БК ЦСКА
ФК ЦСКА (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
Никита Курбанов
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