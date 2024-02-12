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Сегодня, 14:39

Паскуаль заменит Перасовича на Матче звезд Единой лиги ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль возглавит команду на Матче звезд Единой лиги ВТБ, сообщается на сайте лиги.

51-летний испанец заменил главного тренера УНИКСа Велимира Перасовича, который не сможет посетить Матч звезд по состоянию здоровья.

Команда Паскуаля.
Фото Единая лига ВТБ.

«В первую очередь хочу сказать, что мне очень приятно получить от Единой Лиги ВТБ приглашение на Матч Всех Звезд. Это будет интересное противостояние, будет здорово провести время с лучшими игроками Лиги. Спасибо за приглашение, уверен, что смогу насладиться этим моментом», — цитирует Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Баскетбол
БК Зенит
БК УНИКС
Велимир Перасович
Хавьер Паскуаль
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