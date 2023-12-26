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Сегодня, 08:20

Опрос генменеджеров Лиги ВТБ: Швед — лучший игрок в истории, Холден получил один голос

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Анонимный опрос генменеджеров Единой лиги ВТБ, который провел «СЭ», показал, что большинство (4 из 14) считают лучшим игроком в истории турнира защитника Алексея Шведа. В нынешнем сезоне лучший снайпер Евробаскета-2017 выступает за китайский «Шаньси».

Швед — лучший бомбардир в истории турнира. Также ему принадлежат еще множество статистических рекордов Лиги ВТБ, в том числе по количеству точных трехочковых за сезон (103). В Лиге ВТБ Алексей выступал за ЦСКА и «Химки».

Фото «СЭ»

По три голоса набрали экс-капитан ЦСКА Виктор Хряпа и участник Матча звезд НБА Андрей Кириленко. По одному голосу генменеджеров у Никиты Курбанова, Виталия Фридзона, Марио Хезонья и Джона Роберта-Холдена.

В опросе поучаствовали руководители всех клубов Единой лиги.

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Баскетбол
Алексей Швед
Андрей Кириленко
Виктор Хряпа
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