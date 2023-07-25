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Сегодня, 07:07

«Нижний Новгород» подписал контракт с форвардом Рудовским

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Нижний Новгород» подписал контракт с молодым форвардом Тимофеем Рудовским, сообщает пресс-служба клуба

Прошлый сезон 18-летний баскетболист провел в составе американской школы Dream City Christian, а до этого отыграл сезон за Sierra Canyon, где успел поиграть вместе с сыном Леброна Джеймса Бронни Джеймсом.

Летом 2023 года Рудовский получил приглашение на сборы национальной сборной России U20, по итогам которых принял участие в Летней Лиге UBA. В пяти играх его статистика составила 8,0 очка, 3,4 подбора, 2,0 передачи и 1,8 перехвата.

Источник: БК Нижний Новгород
БК Нижний Новгород
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