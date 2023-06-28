«Нижний Новгород» подписал американского защитника Мелсона

«Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с американским защитником Сайласом Мэлсоном.

26-летний спортсмен проведет в клубе ближайший сезон.

Мэлсон уже играл в Единой лиге ВТБ за «Калев» в сезоне-2021/22. Тогда его статистика в чемпионате составила 9,5 очка, 2,7 подбора, 1,6 передачи.

В прошлом сезоне защитник выступал в чемпионате Турции в составе клуба «Петким Спор». Мелсон успел провести всего три игры, после чего выбыл из-за травмы.