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Сегодня, 16:17

«Нижний Новгород» подписал американского защитника Мелсона

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с американским защитником Сайласом Мэлсоном.

26-летний спортсмен проведет в клубе ближайший сезон.

Мэлсон уже играл в Единой лиге ВТБ за «Калев» в сезоне-2021/22. Тогда его статистика в чемпионате составила 9,5 очка, 2,7 подбора, 1,6 передачи.

В прошлом сезоне защитник выступал в чемпионате Турции в составе клуба «Петким Спор». Мелсон успел провести всего три игры, после чего выбыл из-за травмы.

Источник: https://t.me/nn_basket/2688
БК Нижний Новгород
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