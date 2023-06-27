Эртугрул Эрдоган стал главным тренером «Руны»

Новичок Единой лиги ВТБ «Руна» объявил о назначении Эртурула Эрдогана на пост главного тренера.

Турецкий специалист на протяжении 13 лет (2000-2013) входил в тренерский штаб «Фенербахче», работал с командой в Евролиге и трижды выигрывал чемпионат Турции. После этого он возглавлял «Тюрк Телеком», «Истанбул ББ» и «Галатасарай», а в минувшем сезоне привел «Шленск» к серебряным медалям чемпионата Польши.

Также Эрдоган входил в тренерский штаб сборной Турции, которая взяла серебро чемпионата мира-2010.

24 мая Единая лига ВТБ подтвердила, что «Уралмаш» и «Руна» станут участниками турнира в сезоне-2023/24. Состав участников турнира увеличился до 14 команд.