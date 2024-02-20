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Защитник ЦСКА Каспер Уэйр успешно перенес операцию по поводу травмы стопы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Каспер Уэйр 20 февраля успешно перенес операцию по поводу травмы стопы.

Как сообщает пресс-служба клуба, в московской GMS Clinic 33-летнему баскетболисту проведен металлоостеосинтез на одной из костей правой стопы. Ориентировочный срок восстановления игрока — шесть недель.

Время возвращения Уэйра в строй может быть скорректировано по результатам промежуточных обследований.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Уэйр сыграл за ЦСКА 26 матчей, набирая в среднем 13,9 очка, делая 1,5 подбора, 4,1 передачи и 0,9 перехвата.

Баскетбол
БК ЦСКА
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