«Нижний Новгород» победил «Енисей»

«Нижний Новгород» на своей площадке победил «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Нижегородцы выиграли со счетом 73:67.

Самым результативным игроком матча в составе «Нижнего» стал Драган Апич, набравший 19 очков. В составе «Енисея» лучшую результативность показал Орландо Коулмен, также набравший 19 очков.

«Нижний Новгород» одержал третью победу подряд и занимает шестое место в таблице Единой лиги, «Енисей» проиграл третий матч кряду и располагается на 10-й строчке.

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«Нижний Новгород» — «Енисей» (Красноярск) — 73:67 (19:23, 16:20, 19:10, 19:14)