Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал победу над «Енисеем» (73:67) в матче Единой лиги ВТБ.

«Очень важная и очень нужная победа для нас, которая позволила закрепиться в турнирной таблице среди первых шести команд. Другой момент, который нужно упомянуть, — это наша усталость. Не хочу ею оправдываться, но нам пришлось искать правильный баланс в коллективе между игроками, чтобы скомпенсировать ее.

Ключевым фактором стала ротация на позиции больших игроков, именно она и позволила сократить отставание с 16 очков до 8. А потом я уже был уверен, что вторую половину мы возьмем под контроль. Ребята молодцы! У нас было топливо на 60 километров, но мы сумели проехать 120!» — приводит слова Лукича сайт лиги.

«Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда выиграла девять матчей из 16. Следующую игру «Нижний» проведет 18 декабря в гостях против УНИКСа.