«Минск» уступил ЦСКА и потерпел 19-е поражение подряд
ЦСКА на выезде обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 97:83.
Самым результативным игроком встречи стал защитник минчан Джаред Огунгбеми-Джексон, набравший 20 очков.
ЦСКА лидирует в таблице Единой лиги ВТБ с 17 победами и 2 поражениями.
«Минск» идет на последнем, 14-м месте. Команда из Белоруссии проиграла все 19 матчей в сезоне-2023/24.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
«Минск» — ЦСКА (Москва) — 83:97 (23:23, 17:29, 22:29, 21:16)
М: Огунгбеми-Джексон (20), Зечевич (18), Аладко (12)
Ц: Руженцев (17), М'Бай (16), Тримбл (14)
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