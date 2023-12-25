«Минск» уступил ЦСКА и потерпел 19-е поражение подряд

ЦСКА на выезде обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 97:83.

Самым результативным игроком встречи стал защитник минчан Джаред Огунгбеми-Джексон, набравший 20 очков.

ЦСКА лидирует в таблице Единой лиги ВТБ с 17 победами и 2 поражениями.

«Минск» идет на последнем, 14-м месте. Команда из Белоруссии проиграла все 19 матчей в сезоне-2023/24.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

«Минск» — ЦСКА (Москва) — 83:97 (23:23, 17:29, 22:29, 21:16)

М: Огунгбеми-Джексон (20), Зечевич (18), Аладко (12)

Ц: Руженцев (17), М'Бай (16), Тримбл (14)