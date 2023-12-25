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Сегодня, 19:29

«Уралмаш» прервал серию «Пармы» из семи побед подряд

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Уралмаш» обыграл дома «Парму» в матче Единой лиги ВТБ — 81:75.

Самым результативным игроком встречи стал форвард пермяков Би Джей Джонсон, набравший 32 очка.

«Уралмаш» прервал серию «Пармы» из семи побед кряду.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» — «Парма-Пари» — 81:75 (19:16, 23:19, 21:16, 18:24)

У: Даглас (19), Эллис (18), Глазунов (12)

П: Джонсон (32), Перевалов (9), Платунов, Абдулбасиров, Соломон (все трое — 8)

25 декабря. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка»

БК Парма (Пермь)
БК Уралмаш
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